台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案於今日舉行投票，前台北市議員童仲彥分析認為，罷免案若要過，關鍵在於投票率能不能跨過47%的門檻，即8萬多票近9萬票、25%的門檻。對於這次罷免投票，童仲彥坦言，公民團體完全是走自主性發展，國民黨在當地可以說完全沒有動員，藍營在地議員除了鍾小平之外，其他議員都是最後一周才出來，他覺得是比較可惜的。

童仲彥9日接受《中時新聞網》專訪時表示，自己早上8點就出門去萬大國小投票，但看到投票所的狀況，他心真的蠻涼的，因為投票人數真的不理想，所以他很希望大家都出來投票。童仲彥提到，中午看到萬華區投票率只有22%、中正區19%，兩者相加約4成，但如果要過關的話，以五五波來算，至少要有47%的投票率，換算要有近9萬人投票才會通過。

童仲彥坦言，他個人是樂觀主義者，他相信大家周末都是睡起床才去投票，所以下午還會陸續有人去投票。對於這次罷免投票，童仲彥坦言，公民團體完全是走自主性發展，國民黨在當地可以說完全沒有動員，藍營在地議員除了鍾小平之外，其他議員都是最後一周才出來，他覺得是比較可惜的。

童仲彥表示，從民調來看，罷免投同意票的人意願會比較高，但不知道為何民調會不同意比較多，顯然是民進黨強力動員的結果，他覺得，國民黨這次有點誤判形勢，因為如果罷免沒過，黨主席朱立倫一定是會被檢討的。

【互動直播室】決戰0109！罷免林昶佐、中二立委補選 即時開票結果及選情分析｜2022.01.09 @中時新聞網

童仲彥強調，台北市的盤是藍大於綠，照理來說，台北反而是比較有機會過的，如果政黨動員的話，是很有機會的，民進黨很清楚這次罷免門檻相對是比較低的，所以他們才會全力來動員，他不知道為甚麼朱立倫的政治判斷會這麼差。

對於投票前夕，為何要找辣妹去台上表演？童仲彥表示，他絕不是路過，也不是不請自來，是因為他覺得要催票，一定要讓年輕人注意到，所以他才安排辣妹主持人和舞團表演，且是國民黨邀請他去的，他對話截圖都還有保留存，而直到昨晚，國民黨還是在搞內鬨，他覺得很錯愕，為何到最後關頭還是不能團結。

至於罷昶到底會不會過？童仲彥推估，關鍵在於投票率能不能跨過47%的門檻，即8萬多票、25%的門檻。

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。