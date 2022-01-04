金色力量黨主席童仲彥今日質疑無黨立委林昶佐為何有辦法在台北市中正區拿出4千萬買房？林昶佐回應，這不是什麼秘密，在監察院網站就查的到，不知為何這個時間點要拿出來操作。

童仲彥指出，林昶佐才當滿一屆立委，但卻在選區掛很多看板廣告，也買了公車廣告反罷免，此外，林昶佐的妻子，去年在中正區買了4千萬的房子，呼籲民進黨用檢視台中第二選區立委補選國民黨推薦立委候選人顏寬恆的標準，來檢視林昶佐。

林昶佐說，去年換房，從原本住的地方換到現在有樓梯的地方，方便長輩上下樓。這些財產都有依法申報，監察院都查的到，財產都清清楚楚。

另有關「228遺族尊師重道聯盟」第一任館長廖繼斌等人質疑，林昶佐過去擔任228基金會董事，15次董事會議只出席1次。林昶佐回應，那是15年前的事，而他當時也有向基金會表明人常在國外，較難參與，但基金會盛情邀約，所以才答應。而一直到現在和基金會都還有合作，也會參與活動。

林昶佐表示，若廖繼斌和與罷免案無關的一位楊先生，兩人之間若有什麼誤解，這可能要由228基金會或當事人回應。

林昶佐指出，自己在立委任內，不論是《政治檔案條例》、《威權時期不法、沒收財產返還條例》等等，都是自己率先提出，也是許多受難家屬關心的事情，這些人除了一起推動立法，也一同站出來支持林昶佐，反罷免。