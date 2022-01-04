講不出挺昶理由？吳怡農舔唇忘詞還扯「蔡英文襪子」 事後回應：打了一局不理想的球

民進黨台北市黨部主委吳怡農今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對日前在「靜昶守護記者會」中對總統蔡英文說，「總統的襪子很可愛」，被指當眾「撩」總統；吳怡農表示，「對蔡英文感到不好意思，同時造成任何人的不自在都是不應該的，也謝謝大家的諒解」。

此外，對於台北市中正萬華選區無黨籍立委林昶佐罷免案進入倒數，吳怡農說，罷免團體竟將林昶佐在環南市場去接衛福部長陳時中這件事，列罷免理由，覺得非常荒謬；點個頭、致個意都是基本禮儀，竟被寫入罷免理由；他最近拜訪中正萬華選區，沒有一位國民黨里長認為，林昶佐有做到什麼要讓大家罷免的事。

至於吳怡農日前在力挺林昶佐與林靜儀的「靜昶守護記者會」致詞時，忘詞、停頓，還說，「我突然間忘了我要跟大家談甚麼事情了」，遭到外界形容是「腦部當機？」、「宿醉？」等等。

吳怡農表示，這些都是經驗，就跟打了一場表現沒有很好的球賽，我能怎麼辦呢？就是檢討、修正、繼續前進，因為接下來就是下一場了。

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