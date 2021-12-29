無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票，國民黨發言人鄭照新等人今與台北市議員鍾小平一同掃街宣傳罷昶。國民黨發言人鄭照新說，站在協助公民運動推展的情況下，義不容辭，至於國民黨最後關頭是否站出來。他僅說，對於公民運動的推動，政黨一定會尋找最合適的方法，形式上都是有彈性的。

鍾小平今於青年路與國興路口造勢，鄭照新、林杏兒及楊植斗也到場掃街相挺。鍾小平說他們熱血贊助，「三位都是我好朋友」，一代接一代，發言人站出來支持我們；鄭大平以前是黃復興的主任，他也在邀約黃復興主委季麟連，他自己已打給台北市議會的黨團召集人王欣儀，周四、周五會找黨團來助選，立院黨團也在找人，希望黨一波一波過來。

對於是以好朋友身分還是黨中央來幫忙？鍾小平表示，「他們是好朋友，他們也有黨的職務嘛，就有黨的色彩嘛」，至於高層什麼時候出來，鍾回應，「高層我們還要再去找，有討論過」。

面對林昶佐將與跟蔡總統合體，鍾小平回應，朱立倫也會尊重鄭大平，不是黨而是公民團體發起，朱會從旁協助，當然希望朱立倫來，要請鄭大平努力去邀。鍾小平說，蔡英文為什麼會來？因為林昶佐的民調太差了，他太可能被罷掉，「他急了、他輸不起了」。

媒體詢問，國民黨是否要在最後站出來，鄭照新表示，雖然我們擁有黨職，在黨裡面有一定程度的職位，但是同時也是一位公民，無論擁有黨職或同時作為公民，都有義務為人民發聲，站在協助公民運動推展的情況下，義不容辭。

面對到底是不是黨中央幫忙的提問，鄭照新說，對於公民運動的推動，政黨一定會尋找最合適的方法來對公民運動及萬華中正區的選民進行最有效的幫助，形式都是有彈性的，最重要我們出來能夠對萬華解除汙名化、對林昶佐不滿有所抒發，任何方式都不排除。

鄭話鋒一轉酸說，剛剛提到蔡英文總統不惜邀請林靜儀林昶佐，「我覺得既然有兩個林，不如再加一個林，林秉樞也一起邀請來好了，都是民進黨的為什麼要切割呢？」

罷免公民團體拍了一支影片指林昶佐都把罷免這件事爭議人物放在一起，林昶佐稱就是在說鍾小平。鍾小平說，林昶佐要被罷免掉，如水中的浮木，他現在溺水、快滅頂了，他怎麼攻擊完全不在意，「我形象應該比林昶佐好一點吧」，做了十幾年的公益，每個月把十分之一薪水捐給流浪狗跟孤兒院，「我形象不好，我怎麼會是國民黨三年前的最高票？」怎麼會有4、5萬人看在他跟鄭大平的面子而連署。

鍾小平強調，林昶佐講什麼話他都不在乎，林只剩下10天的壽命了，就不是立委了，「當萬華是破口的時候，你不站出來卻幫陳時中開車門，無恥的政客，根本是陳時中、蔡英文的政治哈巴狗」，然後被人家嗆一下就跟媽寶一樣開記者會說是他指使的。