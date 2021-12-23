前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

四大公投結束後，明年1月9日台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案投票也將登場。前民進黨立委郭正亮認為，剩下的2個多禮拜，主要問題是國民黨有沒有能量將罷免案迅速拉升為藍綠對決？

郭正亮23日在政論節目《新聞大白話》認為，罷免是要動員不喜歡林昶佐的人，但是誰要來選？譬如台中第二選區罷免陳柏惟，一開始確實有公民團體，可是公民團體力量不足以罷免；大家知道顏家要選，顏家最後會去整合。

他指出，中正萬華區最大麻煩就在這裡，國民黨沒有一個整合者，鍾小平也知道無法整合其他市議員，就推給黨中央；林郁方好像要選不選的樣子，前一陣子又傳出鄭麗文，所以主要問題是國民黨自己。

郭正亮披露，目前中正萬華（民進黨）市議員都站出來，可以幫忙搓平一些不滿，譬如劉耀仁對環南市場蠻熟的，一定可以拉近關係，林昶佐本人爭議言論也沒有陳柏惟這麼多，很多人願意幫他站台，社會能量也比陳柏惟大。

不過，郭正亮強調，林昶佐要擔心的是，國民黨會不會操作成藍綠對決？在剩下的2個多禮拜，國民黨有沒有能量迅速拉升為藍綠對決？這也不容易！現在還看不出來。