推竹竹併遭國民黨批權謀算計 柯建銘反嗆朱立倫「頭腦不清楚」：上樑不正下樑歪

民進黨提出竹竹併，國民黨則拋出竹竹苗合併，民進黨立法院黨團總召柯建銘批評，國民黨講竹竹苗，實際上就是走不下去，擺明要反對，都是騙局，沒有為國家發展，呼籲國民黨主席朱立倫表態，為什麼縣市合併要等5年後。對於彰化已提出升格計畫書，柯建銘說，彰化要升格，沒有修《地制法》也不可行。

柯建銘指出，國民黨反對竹竹合併升格，是怕林智堅參選，所以說因人設事，現在林智堅表態不選，應該要回歸理性好好討論，這是要與不要的問題，合併升格可以讓台灣高科技持續發展，為什麼朱立倫說要再等5年，可以這樣等嗎？

針對國民黨提出竹竹苗合併，柯建銘說，根本是瞎扯，國民黨內部已經炸鍋，因為竹竹苗合併將會影響鄉鎮市長選舉，國民黨敢不敢廢掉樁腳系統，請朱立倫回答。

柯建銘說，國民黨把苗栗扯進來，就是弄更大阻礙，民進黨講竹竹合併，國民黨提竹竹苗，事實上就是走不下去，擺明要反對，都是騙局，沒為國家發展。

對於立法院臨時會是否會處理《地制法》修法，柯建銘說，再過幾天就會清楚，會再跟內部討論。至於彰化已提出升格計畫書，柯建銘說，彰化要升格，沒修《地制法》也不可行，了解法律再來講。