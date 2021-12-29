香港警方國家安全處今早拘捕6名網媒公司「立場新聞」高層或前高層，指他們涉嫌違反「串謀發布煽動刊物罪」。對此，國民黨強調，國民黨始終支持香港的民主法治、言論自由與新聞自由，尤其言論自由是人民多元表達的基礎，並呼籲大陸當局，尊重年輕世代對於民主價值與言論自由的看法。

國民黨表示，過去很長一段時間，我們始終為香港的情況發聲，今天十分憂慮地看到，為香港諸多不同民意吶喊、堅持民主自由人權等立場的網媒，遭到搜索關閉，多位該媒體的高層遭到逮捕，包括知名歌手何韻詩。

國民黨指出，「民主自由，法治人權」是我們一貫的堅持，也是普世的價值，更要站出來發聲，共同保護兩岸三地民眾對於民主自由的追尋權利。

國民黨提醒，香港正是當年國父孫中山與追求民主革命的先賢先烈們商議國是、籌備革命的民主基地。香港的民主自由，攸關兩岸三地百年來，對民主自由的追尋與努力。