台中第二選區18日投票，沙鹿、烏日、大肚、龍井及霧峰五區，四大公投案，重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁都是不同意大於同意票，而在公投綁大選只有沙鹿及龍井同意高於不同意。針對公投結果是否會影響台中二選區的立委補選，以及無黨籍立委林昶佐罷免投票？資深媒體人黃暐瀚指出，台中二選區在反萊豬投的同意票和不同意票是接近的，顏家在地方的經營以及人脈都是自己的，而不是國民黨，因此現在就斷言顏寬恒和林靜儀誰贏誰輸，太早了。

針對公投結果是否會影響明年1月9日的兩個選舉，黃暐瀚19日在政論節目《新聞大白話》表示，一定會影響，1月9日快到了，18日反萊豬在台北都是4個同意大於不同意，中正萬華只差700票(同意票3萬6009票、不同意票3萬5338票)。但林昶佐罷免案25%門檻，要6萬1000票才會被罷免，反萊豬則只開出3萬6009票，因此很難。加上地方的人脈交錯沒有團結，力量沒有辦法集中，或許最後罷免林昶佐的票數，會高於反對罷免的票數，可是若沒有超過6萬1000票，也就是25%的門檻，就會跟這次公投一樣。

黃暐瀚指出，2020年總統大選，國民黨在台中第二選區輸總統蔡英文4萬多票，可是顏寬恒只輸陳柏惟5000票，也就證明了顏家在地方的經營，以及顏家的人脈都是自己的，不是國民黨的，連總統候選人都沒顏家在地方來得強。

黃暐瀚接著表示，這次反萊豬公投，在台中第二選區的同意票和不同意票是接近的，雖然不同意票還是高於同意票，差2千多票。但是等人加進來後，台中第二選區補選，從今天開始到1月9日投票，接近3個禮拜，該補選會變成重點，所以還要看後續發展，現在就斷言顏寬恒和林靜儀誰贏誰輸，太早了。