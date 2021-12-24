台中市第二選區立委補選進入倒數，藍綠陣營候選人也加緊腳步，深入各區掃街拜票。對此，資深媒體人黃創夏分析認為，蔡英文總統和民進黨近期大動作推動《地制法》修法，最後可能「恐賠靜儀又折堅」，黃創夏直言「橫柴入灶，焉能不激出反作用力？」。

台中市第二選區立委補選將於1月9日舉行投票，僅剩不到一個月的時間。黃創夏24日在臉書發文表示，「英皇妙計安天下！恐賠靜儀又折堅⋯⋯橫柴入灶，焉能不激出反作用力？」，質疑若強硬推動「大新竹合併」，恐激起反效果。

網友則在貼文留言表示，「民進黨也走鐘了」、「英人設市？！」、「民進黨在政策上本來就有失策的時候，回想過去在修法單一選區兩票制的時候敗選，還有選區劃分時落選好幾個議員和立委，但是只能看以後的的變化了，不能看現在的演化」。

黃創夏臉書。(圖/翻攝自 臉書)

值得注意的是，對於前台中市新聞局長卓冠廷指顏寬恒龍井豪宅，疑似違建及蓋在保護區國有地上。顏寬恒23日痛斥「什麼叫做侵占國有地，那叫合法承租，你只要有申請，都有資格可以承租」，「這種不實的爆料指控，請他吞回去」。批卓以「據說、聽說、可能、誰說」，是不敢負負責的說法。

台中市府23日也回應，針對顏寬恒在沙鹿、龍井交接帶被爆出的新豪宅，是屬於國產署的土地，目前根據區域查詢，沒有違建查報紀錄，後續將配合勘查釐清，若真是違建也將依規定程序查處。