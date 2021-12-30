民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）擁抱中二選區立委補選候選人林靜儀（左二）。（資料照／黃世麒攝）

台中市第二選區立委補選進入倒數階段，民進黨候選人林靜儀29日「回娘家」前往民進黨立法院黨團。民進黨團總召柯建銘更發出「甲級強制動員令」，要讓林靜儀明年重返立法院，更動員30位民進黨立委現身大合照，為林的選情助陣。港媒則發現，合照現場大家的站位有玄機，像拍完照有立委就馬上反應要換站第一排、有意角逐屏東縣長的兩位立委搶站顯著位置等。

林靜儀29日上午回到立法院民進黨團，柯建銘率領黨團成員穿上寫有「我們挺靜儀」制服相挺。柯發布本會期最後一次甲級動員，「要求」林在明年1月9日中二選區補選勝出，重返立法院，與黨團成員共同努力持續推動重大法案，並為台中爭取建設。

香港媒體《中評社》29日報導指出，在柯建銘祭出「甲級強制動員令」下，民進黨黨團非常熱鬧，現場擠滿立委與媒體，但卻有幾個「漏網鏡頭」值得注意。像是立委高嘉瑜與柯建銘位子非常近，兩人之間只隔著林靜儀一人，反觀擔任主持人的吳思瑤位子卻在非常旁邊。

不僅如此，記者會甫結束，就有立委馬上反應要第二排的立委，換到第一排拍照，吳思瑤也表示要大家到議場外拍照，一到外面大合照，高嘉瑜立刻被擠到旁邊，並換成有意角逐屏東縣長的立委莊瑞雄、周春米站在顯眼位置，顯示這場拉抬林靜儀活動，綠委們的暗中較勁卻也不少。