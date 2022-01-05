中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒（左），5日在無黨籍議員張滄沂的陪同下，於霧峰進行車隊掃街，街邊志工熱情揮舞旗幟，表達相挺。（黃國峰攝）

中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒（右2），5日於霧峰進行車隊掃街，相挺，親民黨議員段緯宇（左2）到場相挺，除霧峰在地里長王原祥到場外，選區外大里2位里長鄭伯其、洪資源也來相挺。（黃國峰攝）

中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒，5日於霧峰進行車隊掃街，國民黨議員林碧秀（右）到場相挺。（黃國峰攝）

台中第二選區立委補選倒數4天，民進黨持續猛打，台中捷運藍「正英站」等顏家土地問題，國民黨候選人顏寬恒5日在黨籍議員林碧秀、無黨籍張滄沂、親民黨段緯宇等的陪同下，於霧峰進行車隊掃街，他回擊表示，這些都是藍綠議員一致認同，也是多場公聽會里民所要求，

民進黨候選人林靜儀，5日上午在民進黨台中市議會黨團陪同下，到烏日區五光、環中路口向民眾拜票，針對台中捷運藍線路線規畫等問題，她抨擊對手顏寬恒家族位於捷運藍線沿線周邊的土地都是小塊、細碎的，而這些小塊土地最後都跟捷運沿線有關，顏家也慣性的占用國有地、公保地及國家保護地，占用後還蓋巨大違建；顏家所稱的「選民服務」到底是服務自己人還是什麼選民服務？

顏寬恒回應指出，捷運藍線路線規畫相關，都是在地不分藍綠的民意代表，包括里長、居民他們的共識、他們的渴望、他們的需求，也是經過多次的公聽會，經過討論後，達成的共識，對於地方發展非常重要，這些也是民眾最深切的渴望。

顏寬恒話鋒一轉指出，地方民眾對於現在有候選人陣營，為了選舉，故意東拉西扯，只為了打擊顏寬恒，放棄了在地民眾的權利，這些沿線幾萬人民，他們生活、交通及地方發展，都會為此受到迫害，人民非常清楚，這些就是政治操作，難道這些不分黨籍的議員，都是幫助顏寬恒來圖利嗎！這些里長、鄉親、不分黨籍的議員，都是顏寬恒圖利集團的一員嗎！