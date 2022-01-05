台中市第二選區立委補選1月9日進行投票，台北市長柯文哲的母親何瑞英昨赴台中參香，巧遇國民黨候選人顏寬恒，何瑞英還稱讚言「做人實在」，「不像民進黨候選人林靜儀都在罵我兒子」，被解讀為民眾黨支持顏寬恒。對此，民眾黨立委蔡壁如今緩頰，柯媽媽喜歡拜拜，是很隨和的人，不要想太多，中二選區立委補選跟台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案，民眾黨尊重在地民眾選擇，沒有特定立場。

針對何瑞英昨提到「我兒子都被林靜儀罵」，蔡壁如今表示，柯媽媽是有話直說的人，非常護著兒子，這是一個做母親的親情，如果有人一天到晚罵兒子，當然不喜歡罵兒子的人，這是一個媽媽的真心話。

對於柯媽媽昨與顏寬恒「巧遇」，被解讀是替民眾黨表態，蔡壁如說，老人家非常喜歡拜拜，所以可能是真的巧遇顏寬恒，因為柯媽媽非常隨和，可能受邀一起吃飯，所以她就去了。

至於民眾黨對中二選區補選跟林昶佐罷免案態度，蔡壁如表示，民眾黨尊重地方民眾選擇，很少會去表態，因此尊重在地民意。