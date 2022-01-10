女星崔佩儀和老公Sam育有18歲兒子貝克宇，去年底夫妻倆陪伴小孩到美國辦理就學手續，在當地共度23日的天倫時光，直到要返台那天，因不捨和兒子、丈夫分開，在機場哭紅雙眼，令人不捨。昨（9日）她再度發文表示已回到台灣，自我勉勵晚年要過得獨立又堅強。

崔佩儀9日上午在臉書表示平安抵達台灣，感嘆一家三口分隔兩地確實艱辛；面對外界好奇她為何不留在美國，崔佩儀在文中給出解答：「老公希望我留在台灣，因為這裡我有朋友、可以工作，兒子長大了要讓他學習獨立，老公每天都在外面東奔西跑也不會留在我身邊。」

崔佩儀想起母親5年前離開人世，如今兒子遠赴美國念書，老公也在美國拚事業，今年農曆春節想必不再熱鬧，她不禁向自己打氣：「我的晚年必須要很獨立、很堅強，勇敢的向前走，每天知足、感恩。」

許多網友紛紛留言安慰崔佩儀：「加油，前半生為媽媽、先生、兒子辛苦，接下來為自己」、「至少你有健康身體跟經濟無虞，多少人在你這年紀也沒老公陪，然後還沒錢的喔」、「慶幸現在資訊很方便，還能每天和家人遠距的聯繫，佩儀姐加油，也為你的兒子祝福！」藝人張秀卿、李易、楊月娥、郁方、鄭怡、柯以柔等也送上溫暖，甚至邀約崔佩儀寫書法、插花等，留言區呈現一排藍勾勾，不難看出崔佩儀在圈內的好人緣。