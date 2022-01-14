陳姓妻子指控老公廖姓男子與楊姓女子外遇，提告向廖及楊求償200萬元，新北地方法院判決廖、楊須連帶賠償100萬元，上訴後，台灣高等法院認定，陳女歷經1年餘之蒐證僅提出12個影像紀錄，又不能證明對方有不正當男女交往關係，逆轉改判免賠定讞。

陳女說，她與廖男在1981年結婚，婚後家庭生活費用都靠娘家資助，廖多次對她言語施暴或砸毀家中物品，她迫於無奈，遂聲請保護令，並與子女在2018年8月間另行租屋居住，之後她發現廖與楊女同居一處，又目睹其2人同進同出，狀甚親暱，彷若恩愛夫妻。

陳女說，楊女與廖男有同居之事實，逾越一般男女分際之不正常交往，超過社會通念之容忍範圍，已達破壞婚姻圓滿之程度，侵害她配偶權，且情節重大，請求對方連帶賠償200萬元；新北地院判決廖男及楊女連帶賠償100萬元，2人不服提上訴。

高院認為，陳女歷經1年餘之蒐證僅提出12個影像紀錄，而影像紀錄尚不足以證明廖男及楊女確有不正當之男女交往關係，陳女又未提出對方有親密互動之其他事證，逆轉改判免賠。