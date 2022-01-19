男神言承旭45歲仍駐顏有術，不只是帥氣容貌都沒變外，身材也是完全沒走樣，近年把事業重心移往大陸，去年上陸綜《披荊斬棘的哥哥》，再創事業高峰，近日他在海南島拍攝新戲《夏花》被網友捕獲，更被發現其中一個造型，和《流星花園》的道明寺極為相似，讓人驚喜的是，他和21年前幾乎沒有變，引起熱議。

言承旭近日在海南萬寧拍攝新戲《夏花》，而他的新戲造型中，有一個穿著多層次休閒T恤搭工裝褲，搭配頭巾的造型，激似他21年前爆紅的代表作《流星花園》中道明寺的鳳梨頭造型，勾起粉絲滿滿回憶。

言承旭(圖左)重現道明寺造型，21年都沒變。(圖／擷取自微博)

言承旭45歲仍相當凍齡。(圖／擷取自微博)

而最令人驚豔的是，45歲的言承旭和當年幾乎沒有差別，凍齡外貌讓網友都驚呼連連，「阿寺是你嗎？」、「真的是不老男神」、「根本沒有變」。言承旭2001年憑藉著《流星花園》中道明寺一角爆紅，讓他紅遍全亞洲，之後陸續演出《白色巨塔》、《籃球火》等劇，都有亮眼表現。

去年他參加《披荊斬棘的哥哥》時曾坦言，年輕時很想擺脫道明寺的光環而陷入迷茫，但現在他學會接受並感恩曾經遇到了道明寺，因此他希望讓大家更認識言承旭本人，才會上節目挑戰自我。