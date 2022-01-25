根據TrendForce調查顯示，2021年電視出貨量年衰退3.2％，達2.1億台。2022年面板供應在整體產能充裕的情況下，電視面板價格大起大落的情況將不復見，取而代之的是平穩和緩的漲跌態勢。經過2021年下半年電視面板價格大幅修正後，今年面板價格將有利於品牌的布局，預估2022年電視出貨量成長3.4％，達2.17億台。

高階電視方面，2021年OLED TV受惠於前兩年LCD價格飆漲，同樣是55吋4K O／C產品，兩者價差從2020年初4.7倍至2021年中已經縮小至1.8倍，吸引更多品牌在LCD面板供應受限時轉而積極布局OLED電視，帶動2021年OLED電視出貨量達670萬台，年增70％。

另外，TCL自2020年起發表第一款Mini LED電視後，為電視產品開啟新視野。2021年三星電子推出一系列50~85吋中高階4K以及旗艦55~85吋8K Mini LED機種，首年出貨即破百萬水準，達150萬台，推升2021年整體Mini LED電視出貨達210萬台。而Sony將與三星和LG電子同樣擁有OLED和Mini LED電視的國際品牌，讓高階電視市場競爭更加白熱化。