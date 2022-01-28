大陸澎湃新聞28日報導，中國電信巨頭中興通訊股份有限公司（中興通訊）2021年資產減值損失預計約14億元（人民幣，下同，約合新台幣60.9億元）。其中，第四季單季度資產減值損失便達約11億元。

中興通訊28日發布2021年度業績預告稱，預計2021年實現歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤（淨利潤）65億元至72億元，同比（與去年同期相較）增長52.59％至69.02％。扣非淨利潤為30億元至35億元，同比增長189.71％至237.99％。

公告顯示，中興通訊2021年基本每股收益為1.4元／股至1.55元／股，同比上升52.17％至68.48％。

對於2021年營業收入實現雙位數同比增長的原因，中興通訊表示，一方面，是國內、國際市場和營運商網路、政企、消費者三大業務營業收入均實現同比增長。另一方面，是2021年毛利率同比恢復改善。

不過，值得關注的是，中興通訊公告同時指出，2021年資產減值損失預計約14億元，其中第四季單季度資產減值損失約11億元。

中興通訊公告解釋稱：「由於全球晶片供應緊張情況下，公司對關鍵物料提前備料，考慮到公司備料及生產周期相對較長，與前期政策保持一致，基於謹慎性原則計提存貨跌價準備。」

截至1月28日收盤，中興通訊股價漲0.27％，收報30.14元／股。