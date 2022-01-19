Dyson推出Supersonic吹風機「全瑰麗紅」，市價1萬5600元；Dyson Airwrap造型器「限量瑰麗紅」，市價1萬7600元；兩款均搭配奢華皮革收納盒。（Dyson提供）

每年過年都會推出特別款的商品，當然少不了Dyson，今年就再度在農曆年前帶來了Dyson Supersonic吹風機「全瑰麗紅」春節特別版以外，還有Dyson Airwrap造型器「限量瑰麗紅」，兩款均搭配奢華皮革收納盒以外，更於24日起至2月14日情人節期間，推出消費者只要到全台指定Dyson官方授權通路購買Dyson頭髮護理系列產品，即能擁有情人節限定「Dyson 永恆玫瑰皂花」。