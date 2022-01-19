每年過年都會推出特別款的商品，當然少不了Dyson，今年就再度在農曆年前帶來了Dyson Supersonic吹風機「全瑰麗紅」春節特別版以外，還有Dyson Airwrap造型器「限量瑰麗紅」，兩款均搭配奢華皮革收納盒以外，更於24日起至2月14日情人節期間，推出消費者只要到全台指定Dyson官方授權通路購買Dyson頭髮護理系列產品，即能擁有情人節限定「Dyson 永恆玫瑰皂花」。
#Dyson #Supersonic #吹風機 #Airwrap #造型器
每年過年都會推出特別款的商品，當然少不了Dyson，今年就再度在農曆年前帶來了Dyson Supersonic吹風機「全瑰麗紅」春節特別版以外，還有Dyson Airwrap造型器「限量瑰麗紅」，兩款均搭配奢華皮革收納盒以外，更於24日起至2月14日情人節期間，推出消費者只要到全台指定Dyson官方授權通路購買Dyson頭髮護理系列產品，即能擁有情人節限定「Dyson 永恆玫瑰皂花」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。