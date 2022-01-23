持修今出席專屬卡牌屋開幕活動。（陳俊吉攝）

持修今（23日）出席在台北信義區舉辦的見面會，化身卡牌屋店長吸引大批粉絲圍觀，凡購買新專輯《!!!!》，就有機會得到他「面交」的卡牌，爸媽也到場力挺，反而讓持修有點尷尬，害羞地說：「很常不讓父母參加這類活動，早上看他們打扮好，我問他們要去哪，他們說要去買早餐，我說買早餐要穿這樣？」因為看到家人在現場就會想表現得更好，擔心自己因此表現失常。

持修日前換了髮型並且挑染，天后老闆娘張惠妹很喜歡他的新造型，持修自己也覺得不錯：「粉絲也愛，但覺得美比帥的評價多。」談到常被網友稱讚漂亮，持修直言：「很少說我帥、有型，如果說我帥要把留言置頂。」但他希望將來有一天可以不用再為外表煩惱，任何時候都可以隨意做自己。

有別於一般跟店家合作的方式，唱片公司今為他打造期間限定的專屬卡牌屋，持修開心表示：「謝謝唱片公司，因為大家都知道我很喜歡卡牌，平常的休閒娛樂也是去卡牌店跟網友面交，沒想到能真的擁有一間屬於自己的卡牌店，實在太酷，太開心。」當店長會否擔心粉絲問奇怪的問題？持修透露，平常在社群就有很多粉絲會發問，還有人留言或私訊喊他老公，持修說：「我不敢回，連點開都有點怕，不知該怎麼反應？回或不回都怪怪的，不如當作沒發生。」