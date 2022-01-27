私生飯主要是指偶像明星的粉絲中，行為極端、喜歡刺探藝人私生活的一種人，但這情況竟也發生在企業執行長身上。蘋果（Apple）日前向法院申請限制令獲准，稱1名45歲的婦女涉嫌跟蹤、騷擾該公司執行長庫克（Tim Cook），發上百封電子郵件，其中還包含槍、彈藥等具威脅性照片。

CNN報導，根據法院文件指出，蘋果公司稱這婦女表露出「奇怪且極具威脅性的怪異行為」，1年多來透過電子郵件、推特傳送上百則具有威脅性的訊息，甚至是包括槍、彈藥的照片，還會私訊庫克，暗示想要一段性關係，揚言「活不下去了」、「耐心快要用光了」。

不僅如此，法院文件稱這名女子還千里迢迢前往庫克的住處，意圖闖進庫克家中，但被保全人員給攔下，還不斷聲稱自己是庫克的妻子，且育有一對雙胞胎。

文件披露，這名女子向庫克發送高達近200封電子郵件，表現出的語氣越來越強烈，變得愈發有威脅性；此外，她還試圖以庫克的名義成立詐欺企業，甚至還向庫克討5億美元。蘋果指出，這名女子可能還在舊金山南灣地區，且攜帶槍械，並計畫再回到庫克的住處或以其他方式找到他。

蘋果並未立即回應置評請求，對此將於3月舉行聽證會。