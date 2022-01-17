台商林懷等人被訴在2020年總統大選賄選遭判刑。本報資料照片

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷等7名台商，遭檢方起訴在2020年總統大選期間舉辦餐會幫國民黨總統候選人拉票，台北地方法院審判長黃傅偉及法官李佳靜、劉俊源審理後，將林判刑3年10月，台商長沈斌及莊桓漳、蔣明霞、張國君各判刑1年8月，何建華及佟建華無罪。

檢方指控，2019年9月，中華婦聯會理事長兼中華統一促進黨黨員何建華，指示其聯合會副秘書長沈斌，在湖南省籌設中華婦聯會衡陽辦事處，何建華11月獲統促黨提名為不分區立委參選人後，請沈斌以微信宣傳中華婦聯會舉辦兩岸交流活動的成果。

沈斌後來從台商莊桓漳處得知，林懷將替國民黨籍總統候選人準備大選造勢餐敘，有免費住宿優惠，即藉此動員返台投票；蔣明霞及張國君收到何建華訊息後，2019年12月成立「翻轉台灣藍天再現」群組，同向群組內成員期約賄選，要求總統票投給國民黨籍候選人。

2019年12月21日，長沙台協會會員在長沙市「華天」大酒店舉辦「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，以每桌1600元宴請560名台商，餐會現場舞台掛有總統侯選人的競選口號。