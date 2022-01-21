大安國小中央廚房將進行擴建，市議員施志昌今日前往會勘。(陳淑娥攝)

為了讓學童有更好營養午餐品質並結合食農教育，台中市議員施志昌21日前往會勘，爭取擴建大安國小中央廚房。台中市教育局表示，此次中央廚房擴建計畫包含主體擴建與設施設備更新及廚房環境改善，預算約1284萬元，目前申請建照中，預計8月可完工。

市議員施志昌指出，大安國小中央廚房除了提供原校學童營養午餐外，供餐對象也包含大甲區文武國小及大安區三光、海墘國小等，四校共計約570人。為了讓學童能有更好午餐品質，且學校原本就有食農教育課程，讓孩子學習種菜，了解生活中接觸到的食材與生活的環境。

施志昌表示，希望能擴建中央廚房，一方面更新廚房設施設備，也能讓學童在更安全的情況下共同參與營養午餐製作。同時，他也感謝立法院副院長蔡其昌從國教署協助爭取經費，讓擴建計畫能順利推動，全台中今年僅大安國小有中央廚房擴建計畫。

教育局指出，此次透過國教署經費補助執行大安國小中央廚房擴建計畫，招標金額約為1284萬元，包含主體擴建與設施設備更新及廚房環改善，目前申請建造中，預計工程約需180天，預計8月可完工。