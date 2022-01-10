前新聞主播、現轉型為雙語活動主持人的周明璟，近日在節目中表示以往很少生理痛，某次竟遇到人生最嚴重的一次經痛，只能在馬桶上苦撐，結果還掉出體積龐大的肉塊，家人嚇得帶她去急診檢查。

周明璟最近在節目《醫師好辣》透露，因為以前不常經痛，沒有特別注意生理期要吃什麼才能舒緩不適，直到去年忽然發生人生中最嚴重的經痛，她回憶當時腹部隱隱作痛，疼痛感還越來越強烈，一路從下午忍到晚上8點多真的受不了，因為很像「好幾個人朝腹部大踹」，只好坐在馬桶上休息。

最驚人的地方來了，莫約晚上9點左右，周明璟忽然排出一塊2公分厚、10公分長的肉塊，趕緊拍照並在家人陪同下掛急診，醫師看到照片後推斷那個應該不是血塊而是肉塊，研判她1年前才剖腹產，可能裡面的組織還沒完全清除，現在終於要出來，又遇到生理期，就順勢一起排出來。

婦產科醫師陳保仁隨即補充，生產後的前三次經血型態跟產前不一定會一樣，休養1年多後或許有內膜脫落，但不見得是血塊，可能摻雜血塊黏膜或排不乾淨的東西，所以產後前三次的月經若跟以往不同不用太擔心，但異常疼痛就必須就醫檢查。