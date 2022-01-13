主播林佑之以專業新聞分析加上甜美臉孔和魔鬼身材，讓她入行不久就圈粉無數，林佑之還被網封為「辣妹主播」，但也因此成為酸民攻擊對象，林佑之昨（12日）就發文透露，她在元旦PO了一則吃午餐的限時動態，就遭網嗆：「妳為什麼筷子能拿得殘成這樣？有沒有家教啊？」失落的她因此陷入自我懷疑，而林佑之神隱12天後，她也有感而發說：「我閃過很多念頭，是不是我真的不得體？」

林佑之平時不吝嗇在網上分享大小事，不過林佑之昨卻在臉書透露，她在元旦時發了一篇吃午餐的限時動態，卻收到酸民留言：「妳為什麼筷子能拿得殘成這樣？有沒有家教啊？」原本收到這種謾罵訊息都直接忽視的林佑之，當下卻有了另一種想法：「不過這一天，我就是很想知道我為什麼被討厭？我想知道，為什麼素不相識就能有恨？」

林佑之嚴肅發文：「其實很想讓酸民知道，你花10幾秒打字的惡意，可能會讓一個人陷入10幾天的自我懷疑」，她也因此陷入自我懷疑：「我閃過很多念頭，是不是我真的不得體？是不是真的不要太做自己？」因此在社群消失12天、替自己的玻璃心療傷，直到林佑之看到Youtuber阿滴曾說：「我不覺得我需要討好所有的人」，林佑之才驚覺，生命實在太短了，實在沒有時間再拿來討厭自己。

心態慢慢開朗的林佑之，她也轉念說：「所以以後還是要繼續PO美照，儘管酸民覺得我在露奶，但哪個人PO照片不是PO自己覺得好看的，你總不會哪個部位難看秀哪邊？」而適逢2022新年，她也感性許願，希望自己變得更溫柔、堅強。