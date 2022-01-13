南韓女星黃寶美（황보미）過去曾是南韓電視台體育主播出身，以甜美外表、優雅氣質而聞名，轉戰演藝圈後又憑著電視劇《繼承者們》逐漸打開知名度。不過去年11月時她卻遭人爆料指稱她介入別人家庭，雖男方事後曾跳出來解釋「是我騙了她們」，但正宮卻提出證據證實黃寶美本來就知道自己就是小三，而事件延燒數月後，黃寶美也採取行動了。

黃寶美在去年11月時，遭到一名自稱是正宮的A女指控她搶了自己的丈夫（B男），兩人還維持長達2年的婚外情，A女為了4歲的女兒原本想要吞忍並接受精神治療，但丈夫的行為舉止越來越讓人失望，她才決定跳出來爆料並向黃寶美提出訴訟以及韓幣5000萬元（約台幣131萬元）的精神求償。

事件爆發後，黃寶美雖第一時間出面強調自己不知道男方已婚，因為對方偽造了婚姻關係證明給她，因此她直到被正宮提告才知道自己當了小三。不過，正宮隨後再度提供行車紀錄器打臉黃寶美，畫面中不但看到他們一同從住家大樓走出，還親密的摟著對方的腰，怒控她根本「知三當三」再度掀起網友熱烈討論，黃寶美也因此暫停所有演藝工作並關閉社群媒體的留言功能。

而黃寶美神隱2個月後，11日透過經紀公司發出聲明，透露自己第一時間已向正宮聯繫，誠心的道歉並解釋誤當小三的來龍去脈，也怒控B男對她隱瞞已婚身分有意圖的接近她，讓她造成困擾，因此她已到法院控告B男，並向他提出精神賠償，全案將交由司法處理。