藝人陶晶瑩（陶子）和老公李李仁創業推出麻辣燙，日前剛開幕就有消費者留言，表示餐點被漏掉、麵沒煮熟，對此，陶晶瑩則親上火線道歉，並向網友確認聯絡方式要補償對方，但陶晶瑩稍早則在臉書發文透露，昨天再收到客人反應麵沒煮熟，不過當股東一吃麵檢查後卻堅定說：「有熟啊」，陶晶瑩才恍然大悟：「原來，我們發現是沒有跟顧客解釋我們的麵有一個特別的成份」。

陶晶瑩今（13日）早在臉書發文透露，昨天再收到客人反應麵沒煮熟，讓陶子直呼：「正在隔離的我，在暖氣前嚇出一身冷汗，開始恐怖連想輿論排山倒海的壓力」，陶晶瑩表示，當下除了趕快退費、換餐給客人之外，其中在場的股東還特別把那碗「不熟」的麵拿到廚房檢查，但一吃後卻堅定說：「有熟啊」，大家才恍然大悟：「原來，我們發現是沒有跟顧客解釋，我們的麵有一個特別的成份：綠香蕉粉。」

陶晶瑩進一步解釋：「所以這個麵吃起來的口感比較Q，也請大家選擇自己比較想要的口感」，如果不習慣的話，可以改選王子麵，陶晶瑩雖然面對消費者正、反兩面的回饋，但她仍正能量說：「嫌貨才是買貨人」。

斜槓當餐飲老闆的陶晶瑩，再度親上火線回應，釣出不少「同好」留言支持：「對！就是這種！這種麵偏Q然後會有股味道，喜歡不喜歡很主觀，但真的有熟」、「最喜歡吃Q彈有嚼勁的麵體了」，眾多網友則大讚陶晶瑩處理態度積極又高EQ，對此，陶晶瑩也說：「眾口難調，我們都試著滿足每一位客人，只能繼續一起加油！」回應相當大器。