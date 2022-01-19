以歌手身分出道的藝人陶晶瑩，轉往主持界發展後展現機智聰敏、妙語如珠天賦，因此大放光彩，是許多人心目中的智慧女神，個人臉書有著高達119萬粉絲追蹤，而近日網路上出現一個「陶晶瑩的人生格言」，經常分享勵志金句，總能收獲數萬讚數，有不少網友認為這是她本人的粉專，直到今天貼出的勵志文底下，陶晶瑩親自回應2個字，網友才傻眼得知事實真相。

近日陶晶瑩開設了新餐飲品牌，開心當老闆娘，而相當受歡迎的「陶晶瑩的人生格言」粉專，在今天又po勵志文，寫下：「永遠不要去責怪，在你生命中出現的任何一個人。因為，好的人給了你快樂，壞的人給了你經歷，最差的人給了你教訓，最好的人給了你回憶，每個人的出現都有他的原因，每一段經歷都值得我們去感激」等文字，金句連發，讓一大票網友留言直讚心有戚戚焉。

陶晶瑩親留言回應金句粉專不是她經營的。(翻攝自陶晶瑩的人生格言臉書)

這篇勵志文還附上了陶晶瑩的自拍照，讓眾人以為真的是她本人在經營，有網友tag陶晶瑩帳號詢問：「歐妮！這是妳發文的嗎？」，釣出本尊回應留言，簡短兩字：「不是⋯⋯⋯⋯」，證實這是假的粉專，網友接著才發現多數的文字都不是陶晶瑩說過的話，不禁痛批「這種盜用明星照片，騙流量的真不要臉」、「不是陶子的，怎麼這樣啊！盜用別人的圖片很不行捏」、「內文不錯啊！真的不用盜用藝人的照片發文」。

其實近期有不少藝人遭盜用開設假粉專，之前女星隋棠也被盜用照片與名義開設粉專「隋棠說」，惹得本尊親自到某篇po文底下留言：「請不要一直盜用我的照片」，接著告知眾人這是洗粉絲的詐騙帳號，提醒網友別上當，並怒嗆：「人生不需要喝這些似是而非的廉價心靈雞湯，努力過好每一天比較實在」。