位於台北市士林區天母的台北美國學校，疑似有學生在社群媒體上揚言要在校內開槍，校方獲得訊息，今（12日）晚間緊急發佈家長通知信，告知13日將停課一整天，除必要人員，否則不能進入校園內。

目前該校官網訊息顯示：「學校將在明天12/13關閉，詳情請見於今日（12/12）學校寄給家長的信件」。而台北市警察局士林分局也證實收到校方報案，目前正在調查中。

據了解，疑似有學生在社群媒體上揚言要在校內開槍，目前該名學生正在派出所製作筆錄，初步了解，該學生反應是遭人盜帳號PO文。