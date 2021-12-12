SOLVED 21 Year Old Missing Persons Case (Erin Foster & Jeremy Bechtel)

2000年4月失蹤的艾琳·福斯特（Erin Foster）和傑瑞米·貝克特爾（Jeremy Bechtel），（圖／翻攝懷特郡警長辦公室）

美國一名潛水YouTuber塞茲（Jeremy Beau Sides），專門前往各地尋找水中失蹤者或是遺失物。日前，他在田納西州斯巴達市（Sparta）的河底找到一輛廢棄老車，裡面還有2具腐屍，經警方比對汽車型號及車牌號碼後發現，該車竟是一對21年前失蹤的青少年情侶所駕車輛，且經法醫比對，證實遺骸就是這對失蹤小情侶。

蓋茲經營YouTube頻道「Exploring with Nug」，專門搜尋水下失蹤物，近日他公布一段11月24 日拍攝的一段最新影片，他在美國田納西州（Tennessee）郊區的河中，運用聲納技術並潛入水下，找到一輛1998年龐蒂亞克Grand Am轎車，且發現車中有2具遺骸。

據美國媒體報導，2000年4月3日，年僅18歲的艾琳·福斯特（Erin Foster）和17歲的傑瑞米·貝克特爾（Jeremy Bechtel），開著這輛龐蒂亞克Grand Am轎車，從福斯特家中離開去參加一場派對，大約晚上 10 點，還有人看到他們一起坐在這輛車裡，但之後兩人失蹤，苦尋21年毫無音訊，成為懸案。

當地警方證實，蓋茲在河裡發現的汽車，就是這對已失蹤長達21年的小情侶當年所駕駛車輛，且經法醫檢驗車內遺骸，確定為兩人。

塞茲是一名退役海軍，熱愛潛水的他，退役後投入拍片與尋人。他表示，警方的工作範圍太廣泛，很難及時解決所有案件，雖然對於這對小情侶的結局感到遺憾，但仍很高興找到他們。