藝人藍心湄打滾演藝圈多年，主持風格流利不失幽默受到觀眾喜愛，過去也曾以直腸子敢言作風聞名；但昨(12)日她卻發文透露，買東西時遇到遭人插隊的狀況，傻眼之下發文徵詢眾人意見，隨即釣出整排「藍勾勾」大咖帳號回應，陶晶瑩幽默留言表示：「你可以打給彪哥(李李仁飾)。」正夯台劇《華燈初上》的梗笑翻一眾網友。

排隊是國民公德心，但若是遇到插隊仔不講武德來個鬼切，該摸摸鼻子算了，還是大聲斥責捍衛公理？演藝圈大姊藍心湄昨(12)日在臉書發文求助：「遇到不排隊，忽然插進來啦！妳會怎樣？」從發文照片推測，她當天應該是去了玩具店，結帳時卻被買了2隻恐龍模型的顧客插隊。

藍心湄排隊結帳卻被插隊，憤而PO網求助。（圖／翻攝自藍心湄臉書）

貼文一出釣出一大票「藍勾勾」，圈內好友紛紛獻計，丁寧回應說「只能勸導了」，林利霏表示「面帶微笑的跟他說～請排隊！」講話霹靂的王思佳則霸氣地說「插回去！」陶晶瑩更是妙回，要她直接Call「彪哥」出面處理，「彪哥」是正夯台劇《華燈初上》裡最火的角頭老大，由陶夫李李仁客串飾演，此梗一出引發網友爆笑，結果藍心湄一秒認慫：「我看算了，彪哥更可怕又討厭。」

網友看到陶晶瑩的妙回不禁噴飯，直呼：「太兇了吧」、「彪哥給他Ice challenge」、「彪哥會撕他的襯衫嗎」、「讓他見見他的老朋友」、「彪哥用完會丟下車」、「彪哥最近業務量好沈重，都快沒時間欺負人了」、「可是彪哥在看守所，沒辦法接電話」，貼文快速衝出1.6萬人按讚，光是陶晶瑩此串留言就吸來5千多讚。