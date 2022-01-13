境外移入創新高！防疫指揮中心昨(12日)表示，新增92例境外移入個案，直逼百人大關，其中包括前天落地採檢驗出58例確診，陽性率高達9.28％。國民黨台北市議員游淑慧昨在臉書感慨地說，去年六月時，即便台灣疫情如火如荼，衛福部仍不實施入境普篩，後來因為Delta的危機才開始做七個高危國家的落地入境篩檢，當時自己在臉書上呼籲，應該全面實施落地入境篩檢，結果被許多酸民和1450留言攻擊。

游淑慧指出，去年六月時，即便台灣疫情如火如荼，衛福部仍不實施入境普篩，到了六月下旬，因為Delta的危機，才開始做七個高危國家的落地入境篩檢，而其他國家僅作隔離期滿前的期滿篩檢，當時自己在臉書上呼籲不要多給病毒14天的時間，應該全面實施落地入境篩檢，而美國其實也是來往頻繁的高危國家，結果被許多酸民和1450留言攻擊，「中央廚房的統一護航論述是：登機前本來就要持72小時內的PCR，落地入境再篩一次是多此一舉」。

後來，游淑慧表示，在不分藍綠的地方首長要求下，指揮中心七月才轉彎，全面實施落地篩檢，但她看到昨天公布的入境625人，在機場PCR確診就58人，忍不住想問「請問這58人，那一個不是持有48小時內PCR陰性才能登機？」

最後，游淑慧直言，這樣的高陽性率，連指揮中心都會怕，「在台灣，現在說真話，只要跟執政者不同，就得先被不知哪來的酸民攻擊一輪，真是心累」。此貼文引發討論，台北市議員徐巧芯也現身留言說「呼籲了這麼久的『入境普篩』終於被採納，政府感覺還為了不承認接受在野黨的監督另外取名為『落地採檢』...『是超買，不是走私』的邏輯再現！」