王力宏認和李靚蕾正在辦離婚後，隨即遭女方以千字文爆料不忠、召妓等，形象頓時跌入谷底，認錯後宣布暫時退演藝圈，李靚蕾也發文希望大家能回歸平靜生活，無奈網路評論仍熱，他的表舅、知名民歌手李建復7日發文，希望外界停止言語攻擊，不要讓王力宏的三個孩子無端受到波及。

李建復7日在微博發布一篇文章，他拿曾參的母親當例子，稱其能因不堪流言跳牆逃跑，反觀王力宏的三個子女，似乎無處可躲，不禁感嘆：「他們的小孩生活在現在的網路世界，他們能逃去哪？捕風捉影的流言批評謾罵，對無辜的小孩都是一輩子的霸凌。」他十分同情孩子們的處境，盼望大家能發揮善良和同理心，留給後代溫暖的空間。

不少大陸網友看得心有戚戚焉，紛紛留言：「支持力宏採取法律手段來維護自己和孩子的合法利益！不要因為一時的心慈手軟讓自己的後半生繼續生活在勒索威脅裡，而這樣的生活也一定會影響小孩的心理健康」、「希望能保護好小孩子，那些其心可誅之人也能得到應有的報應」、「請轉告老王，孩子的撫養權一定要爭取！網絡世界不可逃，但是可以遠離現實中吸血的人」。

李建復微博全文。（圖／微博@李建復）

王力宏去年12月被李靚蕾毀滅性爆料就從大陸返台，今（9日）隔離期滿被《中時新聞網》目擊搭疑陳建州駕駛的保時捷休旅車出入吾彊，對此王力宏所屬的宏聲音樂表示：「現階段最重要的是能回家看孩子，謝謝各位的關心，也期盼能給他們一些空間及時間，謝謝。」