四大公投案落幕，常被視為深藍軍的資深音樂人劉家昌批評國民黨內有「叛徒」，並稱國民黨黨主席朱立倫是一個賞罰不分的領導人。對此，國民黨副發言人楊植斗坦言，他看了此文內心五味雜陳又灰心，呼籲藍營團結，否則若連自家人都不挺，離勝選只會有更長的距離。

劉家昌22日在臉書發文表達對公投結果不滿的看法，稱曾以做為中華民國國民為傲的人，在台灣過著鬱悶、無奈、心碎的日子，民意很高的公投國民黨操作成藍綠對決，批黨內同志如侯友宜影響了最後的結果。

楊植斗23日在臉書發文稱，他看了劉家昌的文章後感到五味雜陳，因為劉說自己與一幫朋友都沒去投票，這種言論看在前線努力拚搏的人眼中，確實相當灰心。楊表示，他知道這次公投的確很多藍軍不願出門投票，甚至連深藍自家人也不願相挺，相當然爾結果離勝利還有很長的距離。

楊植斗向藍營喊話：「如果藍軍都不出來投票，遑論中間選民？」楊強調，明年2022年地方首長大選，國民黨將面臨嚴峻的挑戰，而明年1月9號的罷昶、補選將決定藍軍的士氣，這股士氣就是帶動藍軍2022大選投票意願的關鍵；他希望國民黨不要讓大家失望，公投既敗就該修正戰略將氣勢打回來。