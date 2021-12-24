上周末，一場雙方大動員卻還無法超過成案門檻的公投，藍營當然沒贏，但綠營卻急著指認國民黨慘敗，從不反省「四個不同意」也僅贏過「四個都同意」寥寥四十萬票，並無獲得法定與實質一定數量民意的認可，投票率更是連一般立委補選的五成都不到，綠營的精神勝利法十足是「五十步笑百步」。

公投後的執政黨，尚未檢討公投成敗加以改進，蔡英文總統旋即發難「拚選舉」，打算挾國會多數席次修改地制法，要讓直轄市從「六都變九都」，更揚言本會期必定要通過法案。這不僅是為特定人量身訂製的修法，更是執政黨企圖圖利己黨的政治盤算。執政黨充滿濃濃選舉味的自肥式修法，早已臭不可聞。

民進黨執政亂像豈止如此，再看立院民進黨團竟將總預算案從委員會抽出逕付二讀，直接表明民主程序上「多數尊重少數」的議程正義已死，民進黨早已忘記早期在野「多數尊重少數」的那段歷史記憶，更大辣辣的致敬起當年反服貿協議「半分忠」的民主精神，即便事後已將逕付二讀收回，但民進黨倚靠暴力多數對民主制度的殘害早已深植人心。

公投後不過一周時間，民進黨就讓台灣一陣雞飛狗跳，難保未來不會變本加厲。對於控制政治議程了然於胸的民進黨，自然不可能放手台中中二選區立委補選，而補選雖僅一席並無法撼動民進黨多數暴力，但一旦補選結果再對民進黨釋出錯誤訊息，將使民進黨誤判形勢，未來執政手段將更獨裁，只怕難以設想。中二選區的選民要好好考慮替全國人民架起這道「民主防火牆」了。

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