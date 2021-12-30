據報導，比爾蓋茲在部落格上發表「艱難的一年後保持樂觀的原因」，對於2022年抱持樂觀態度，包括新冠疫情可能終結、元宇宙崛起加速數位化時代到來等議題；但他同時直言2022年相當擔憂一個問題，就是民眾對政府的不信任。

反觀台灣，疫情延燒兩年，相信大多數人民皆有感，過去兩年所停留的印象，就是不斷的選舉，不停的罷免，以及平空出世的高端疫苗事件，就連四大公投剛結束，緊接而來的就是強行逕付二讀的「地制法」，拚縣市升格，終歸一句，還是選舉優先，人民第二。

人民不信任政府的原因，不外乎政治與經濟問題，如執政黨多數政策無法平衡發展、產業面臨五缺、防疫不力再度陷入恐慌；再來就是民生問題，如通膨、房價、少子化、育兒壓力、教育、稅賦等，這些都看不見政府廣邀產官學者，不分政黨給予中立建言，進行長期政策規劃，只看到執政黨為了一黨之私徇私牟利，怎麼對得起人民手中所投下的民主神聖一票。

最近，從數位時代的網路資訊來看，維基百科資訊似乎變得不夠中立，網軍的認知作戰、特定媒體帶風向，讓網路、媒體充斥假訊息等， NCC偷渡修法後，未來新掌理的網際網路傳播相關業務，還能確保中立行事嗎？如果電視媒體都管不好，教人民怎麼信任政府可以管好網路媒體？

2022是充滿問號的年代，為了解決根深柢固的網路問題，連比爾蓋茲都在找對策，而我們的政府還花盡心思在勝選方程式。

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