中華民國防疫學會理事長王任賢建議中央流行疫情指揮中心讓每個入境旅客預防性投以抗病毒用藥，可有效阻絕已早期感染者病毒快速複製進而傳染給更多人。（馮惠宜攝）

近日桃機、台北市防疫旅館陸續爆出新冠病毒群聚感染，部分個案病毒株已確定為Omicron，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢指出，Omicron社區感染爆發只是時間的問題，他建議中央流行疫情指揮中心滾動式檢討防疫政策，在國內目前抗病毒藥仍有剩餘狀況下，應讓每個入境旅客預防性投藥，可有效阻絕已早期感染者病毒快速複製進而傳染給更多人。

王任賢也直指，防疫旅館是政府行政怠惰的產物，因為非直接徵用，根本沒法對旅館的軟硬件進行強制更動，以符合隔離病人的法定需求，一旦出現病例，就可能爆發群聚感染。

他認為以「阻絕病毒於關口」為防疫作戰計畫，當前政府的作為仍有許多破口，包括應在關口唾篩後要確定為陰性者才可入住防疫旅館，如為陽性應直接安排入住醫院，這樣可大大減少防疫旅館的陽性病例數，也可降低防疫旅館爆發群聚感染的機會；可惜目前作法仍是採入境者直接到防疫旅館等唾篩結果。

他也建議，目前要阻絕高傳染力、低重症率的Omicron病毒株進入台灣社區造成大規模感染，應該在疫苗普及政策外，再加入入境者預防性投以抗病毒藥物；由於國內目前重症患者少，抗病毒用藥採買了使用的卻很少，目前庫存應有餘裕，若用於病毒感染的極早期，可以降低已感染者病毒快速複製，進而斬斷傳播力，此時拿來對入境者預防性投藥，對於即早期已感染者也能有效阻斷傳染，這和國人到瘧疾疫區旅行，定期服用抗瘧疾藥物機轉是相同的。