近日桃機、台北市防疫旅館陸續爆出新冠病毒群聚感染，部分個案病毒株已確定為Omicron，防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢指出，Omicron社區感染爆發只是時間的問題，他建議中央流行疫情指揮中心滾動式檢討防疫政策，在國內目前抗病毒藥仍有剩餘狀況下，應讓每個入境旅客預防性投藥，可有效阻絕已早期感染者病毒快速複製進而傳染給更多人。
王任賢也直指，防疫旅館是政府行政怠惰的產物，因為非直接徵用，根本沒法對旅館的軟硬件進行強制更動，以符合隔離病人的法定需求，一旦出現病例，就可能爆發群聚感染。
他認為以「阻絕病毒於關口」為防疫作戰計畫，當前政府的作為仍有許多破口，包括應在關口唾篩後要確定為陰性者才可入住防疫旅館，如為陽性應直接安排入住醫院，這樣可大大減少防疫旅館的陽性病例數，也可降低防疫旅館爆發群聚感染的機會；可惜目前作法仍是採入境者直接到防疫旅館等唾篩結果。
他也建議，目前要阻絕高傳染力、低重症率的Omicron病毒株進入台灣社區造成大規模感染，應該在疫苗普及政策外，再加入入境者預防性投以抗病毒藥物；由於國內目前重症患者少，抗病毒用藥採買了使用的卻很少，目前庫存應有餘裕，若用於病毒感染的極早期，可以降低已感染者病毒快速複製，進而斬斷傳播力，此時拿來對入境者預防性投藥，對於即早期已感染者也能有效阻斷傳染，這和國人到瘧疾疫區旅行，定期服用抗瘧疾藥物機轉是相同的。
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