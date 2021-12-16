雲林縣長張麗善連日到各鄉鎮宣講公投理由，呼籲民眾投同意票。（張麗善提供）

雲林縣長張麗善連日到各鄉鎮宣講公投理由，呼籲民眾投同意票。（張麗善提供）

雲林縣長張麗善連日到各鄉鎮市宣講公投理由，呼籲民眾投同意票。（張麗善提供）

雲林縣長張麗善連日到各鄉鎮市宣講公投理由，呼籲民眾投同意票。（張麗善提供）

雲林縣長張麗善連日到各鄉鎮市宣講公投理由，呼籲民眾投同意票。（張麗善提供）

雲林縣長張麗善連日到各鄉鎮市宣講公投理由，呼籲民眾投同意票。（張麗善提供）

國民黨發布動員令藍營14位縣市首長今天下午5點起站路口宣講公投，雲林縣長張麗善今下午5點起，馬不停蹄跑了4個鄉鎮宣講。

張麗善前天已聲音沙啞，仍把握時間宣講，她呼籲民眾好好看四大公投的公報的理由書，只要看過相信都會投下「同意」票。

張麗善把握公投前最後時間，今天下午5點在斗六市三好飯店對工業區廠商、企業宣講2場；到北港青松餐廳對保險業者及教育界宣講，再趕往口湖鄉對民眾宣講；8點趕到斗南火車站旁與網紅直播宣講；晚上8點半前再回到斗六受天宮對斗六市民開講。