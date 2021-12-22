民進黨籍立委莊瑞雄22日在台北大動作召開「參選屏東縣長」記者會，不少同黨立委出席祝福，對此，之前因「接班、接棒」之說引起軒然大波的屏東縣長潘孟安稱，「誰為屏東做事我就支持誰」，而與潘一同出席屏東王船文化館開工典禮的周春米則說，擇日會在屏東向鄉親報告她選縣長的決心。

針對明年大選，民進黨黨內初選雖未公布時程，但屏東縣長的黨內之爭已愈趨白熱化，周春米、鍾佳濱、莊瑞雄無不使出渾身解數爭取支持。而之前潘孟安在公投宣講場合公開表態請大家支持周春米「接班」一事，鬧得沸沸揚揚，後來潘雖澄清自己講的是「接棒」，但火藥已被點燃，莊瑞雄嗆說，「如果曹老師也搞指定接班這回事，那今天的縣長可能就不是我們的潘縣長了」。

「接班」之說後10天，莊瑞雄在台北大動作召開「參選屏東縣長」記者會，而同一時間，潘孟安與周春米則在東港一同出席屏東王船文化館開工典禮。典禮後，潘孟安接受媒體訪問時、針對莊的記者會回應稱，莊表態參選不是今天的事情，他的看板已經弄2年了，就祝福吧。

他說，每個人要在哪裡宣布參選都要尊重，不過他還是覺得要選屏東縣長、還是要以屏東為主，誰要參選都是民主的過程，參選是每個人的自由，但要符合資格、取得縣民的認定，相信縣民是最大的決定者，所以在這個過程不管誰要參選，都要取得屏東縣全體縣民的支持。

媒體又問，「縣長什麼時候會決定支持的人選」，對此，潘說，該講的都會講，誰為屏東做事我就支持誰，誰為屏東流下汗水，我就支持流下汗水的人，屏東人需要的是流汗水的。

而站在一旁的周春米則稱，為了初選，黨內3位同志跑很久了，看板也掛了一堆，但最重要的還是要準備、要努力，再過一段時間，她會把這幾年的政績、做的事情及努力的過程向大家報告，最主要還是一步一腳印，走基層、知道問題、解決問題、接地氣。

她強調，她會選在屏東跟屏東的鄉親報告，台北的立委朋友、同仁、姊妹都在詢問她，什麼時候要開記者會、他們也要參與，但她還是要以在屏東宣布為主，畢竟這是地方的選舉、屏東的選舉，她要尊重地方的鄉親。

鍾佳濱一早則率立院財政委員會考察屏東地區金融友善環境教育，而對於莊的記者會，鍾稱，台灣要在國際上跟其他國家競爭，同時，台灣各個城市也要彼此合作，城市的進步是如此，人跟人之間也是如此，因此，目前黨內初選與莊瑞雄委員當然是處於競爭關係，「但未來在大選，我們一定是團結共同合作、爭取延續綠色執政，繼續造福屏東」。