前年5月入境台灣的印尼籍女看護，日前轉換雇主到屏東恆春鎮服務，但22日體檢報告出來後發現確診肺結核，隨即被衛政單位列為服藥監控對象，不料她竟在服藥2天後逃逸，目前屏東衛生局已通報警政單位協尋。

屏東縣衛生局指出，該名看護於2019年5月入境台灣，之後在高雄鳳山區工作，近期因要轉換雇主而進行體檢，不料在胸部X光項目發現異常，22日確診是肺結核，之後加入服藥計畫，為服藥監控對象，預估要服藥6至9個月。

但雇主在25日上午發現外籍看護工帶著行李逃逸，且手機關機、完全聯繫不到人，當下馬上通報人力仲介與衛生所。

衛生局說，目前已通報警政單位協助找人，也匡列個案接觸者的雇主及雇主女兒，並安排到醫院檢查胸部X光和痰液，同時也通知高雄市衛生局針對前雇主進行相關防疫措施。

衛生局強調，目前已掌握該名女看護的肺結核為非開放性，透過送藥員每天監控服藥6至9個月和每月定期回診就會痊癒。