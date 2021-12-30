屏東縣政府12/30舉辦「斯卡羅王國暨牡丹社風雲之遊程宣傳記者會」，邀請文史專家江敬業與旅行社業者與在地各觀光公協會理事長們進行文化與觀光的深度交流，並共同於斯卡羅王國地圖上的各景點插旗，代表縣府推廣斯卡羅觀光的用心；特此，規劃出十條建議遊程，讓大家可以自由配、自由行；其中兩條民眾體驗遊程每人只要899元，帶領遊客走讀恆春半島，用行動閱讀歷史，體會不一樣的屏東旅遊。

屏東縣政府認為「透過文化深度旅遊是體現《斯卡羅》一劇最好的方式，從走讀歷史的角度切入恆春半島，共同走過先人刻印的足跡，用感動力探看這片島嶼上動人的生命故事與靈魂，是這次「斯卡羅王國暨牡丹社風雲之遊程」企圖帶給大家截然不同的旅遊精神」。

這次縣府並與屏南社區大學合作，由社大半島解說員班林瓊瑤導師協助培訓這次遊程的專業解說員，在老師的教導與帶領下，解說員對於事件歷史如數家珍，娓娓道來皆是精彩歷史；社大並配合團體旅遊提供專業導覽解說。

「取材自真實歷史『羅妹號事件』改編的『斯卡羅』電視劇，在台創下極高收視率，而劇中百分之七十以上的場景都在屏東，劇中經典拍攝地，皆是旅客追逐的打卡熱點，因此特別規畫「斯卡羅王國暨牡丹社風雲的十大遊程」，在2022年初就帶大家親至劇組拍攝地，讓大家在看劇之外，更能透過古今景點對照，深度的遊恆春半島歷史景點，感受屏東的旅遊深度。」

十大遊程計有半日遊的「柴城斯卡羅、恆春思想起」，一日遊的「斯卡羅之琅嶠18社風雲-滿州線、斯卡羅之琅嶠18社風雲-牡丹社事件踩踏、斯卡羅之半島美景之旅和斯卡羅之拍攝地搜密」，二日遊的「南國斯卡羅、斯卡羅溫泉鄉、斯卡羅之住在大股頭的家」，以及三日遊的「踏遍斯卡羅」。民眾還可以選擇以899元參加本次四團，限額160名的「斯卡羅之瑯嶠思想起」和「斯卡羅之車城風雲起」體驗遊程，一起隨劇情，從海到山，從山到河，感受斯卡羅王國與牡丹社風雲，更多資訊請上屏東縣政府交通旅遊處屏東GO好玩。