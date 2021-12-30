史詩台劇《斯卡羅》引發廣大迴響，屏縣府搭上順風車媒合旅行社推出10條精選遊程，供遊客自由配、自由行。（謝佳潾攝）

史詩台劇《斯卡羅》引發廣大迴響，屏縣府搭上順風車媒合旅行社推出10條精選遊程，供遊客自由配、自由行。（謝佳潾攝）

史詩台劇《斯卡羅》引發廣大迴響，屏縣府搭上順風車媒合旅行社推出10條精選遊程，供遊客自由配、自由行。（謝佳潾攝）

史詩台劇《斯卡羅》引發廣大迴響，屏縣府搭上順風車媒合旅行社推出10條精選遊程，供遊客自由配、自由行，而在地觀光業者30日也與縣長潘孟安一同在斯卡羅王國地圖上的各景點插旗，宣示合力推廣斯卡羅觀光的決心。

潘孟安指出，取材自真實歷史「羅妹號事件」改編的電視劇《斯卡羅》，在台創下極高收視率，而劇中7成以上場景都在屏東，當中經典拍攝地更是旅客追逐的打卡熱點，為此，縣府團隊特別規畫「斯卡羅王國暨牡丹社風雲的十大遊程」，在2022年初帶大家進到劇中現場，深度遊覽恆春半島的歷史景點。

潘孟安說，該十大遊程除媒合旅行社共同設計外，也與屏南社區大學合作，由社大半島解說員班林瓊瑤導師協助培訓遊程的專業解說員，在老師的教導與帶領下，解說員對於事件歷史如數家珍，娓娓道來皆是精彩歷史。

他介紹道，十大遊程有半日遊的「柴城斯卡羅、恆春思想起」，一日遊的「斯卡羅之琅嶠18社風雲-滿州線、斯卡羅之琅嶠18社風雲-牡丹社事件踩踏、斯卡羅之半島美景之旅和斯卡羅之拍攝地搜密」，二日遊的「南國斯卡羅、斯卡羅溫泉鄉、斯卡羅之住在大股頭的家」以及三日遊的「踏遍斯卡羅」。

他強調，透過文化深度旅遊是體現《斯卡羅》最好的方式，從走讀歷史的角度切入恆春半島，共同走過先人刻印的足跡，用感動力探看這片島嶼上動人的生命故事與靈魂，是這次「斯卡羅王國暨牡丹社風雲之遊程」企圖帶給大家截然不同的旅遊精神。

縣府表示，民眾可選擇以899元參加「斯卡羅之瑯嶠思想起」與「斯卡羅之車城風雲起」體驗遊程，限額160名。