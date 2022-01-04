成衣大廠聚陽(1477)公布去年12月營收，達31.78億元，創歷史單月新高，年增47.4%；累計去年全年營收為289.3億元，年增16.1%。去年全年營收289.3億元也是再創歷史新高。展望今年，公司內訂上半年10~15%的營收年增。

聚陽第三季通常為出貨旺季，不過去年第三季越南廠因疫情影響而停工，出貨受到影響，第四季隨著越南廠逐步復工，加上遞延訂單出貨，挹注營收表現，12月單月營收因此創下歷年單月新高，月增高達4成，年增也逾4成。去年全年營運順利達陣，達到雙位數增長。

展望今年，聚陽表示，目前客戶訂單動能強勁，訂單能見度可看至今年上半年；且未來三年集團有新市場、新客戶、新產品等三項創新，加上供應商集中統合、價值鏈垂直整合、數位化商品整合等三個整合，預期在這些成長動能挹注下，營運表現將持續審慎樂觀。法人認為，聚陽今年營收仍可維持雙位數成長，且營收有機會創歷史新高。

聚陽的訂單可見度已到今年上半年，包括來自於品牌客戶GAP和美國最大的零售商，如塔吉特（Target）、科爾士百貨（Kohl’s）等訂單，今年體育用品店Dick’s Sporting Goods訂單呈倍數成長。

至於獲利方面，受惠於產品組合結構持續調整下，毛利較佳的運動類服飾將有助於毛利率提升，估運動服飾的毛利率約26%，優於快時尚服飾的21%。運動服飾占整體營收比在今年可望一舉突破50%，相較於去年約30-40%。