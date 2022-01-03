內政部發布2021年第3季國人房價負擔能力調查，全國房貸負擔率為36.90%，房價負擔能力為略低等級，全台只剩5個縣市為「可合理負擔」等級，讓網友感嘆「蛋殼區都能炒房，下一個換蛋盒區」。

內政部調查中的六都數據，台北市為房價負擔能力為過低等級，新北市及台中市房價負擔能力為偏低等級，桃園市、台南市及高雄市均為房價負擔能力為略低等級。就季變動幅度的比較上，六都的變動幅度除了台中市及台南市分別為1.64及1.47個百分點較高外，其餘均在1個百分點以內。

其他各縣市房貸負擔率，宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣及新竹市等9縣市介於30%至40%間，房價負擔能力為略低等級。而房貸負擔率均低於30%、房價負擔能力為「可合理負擔」等級的縣市，只剩雲林縣（28.02）、屏東縣（23.89%）、嘉義市（23.27%）、基隆市（23.06%）、嘉義縣（21.97%）。

內政部發布2021年第3季國人房價負擔能力調查，全國房貸負擔率為36.90%，房價負擔能力為略低等級。（內政部提供）

有網友將內政部調查轉發到PTT八卦板，看到東半部宜蘭、花蓮、台東皆列入房貸負擔略低等級，讓他直言「我已經準備好看到全台失守，你準備好了嗎？」，也諷刺台灣的房價所得比已超越南韓，下個目標就是香港。

不少人也留言抱怨「蛋殼區都能炒房，下一個換蛋盒區」、「以後快沒鄉下了，大家都是火車頭」、「不要懷疑政府炒房的決心」、「有房的控制世界，醫生辛苦一輩子也買不起」、「如果龜山島有房照樣可以炒起來」、「生育率世界倒數第一，房價漲幅也快第一」。

也有人指出，房貸可合理負擔的5縣市，接近市區的房價還是很高，「屏東市開高雄價很敢」、「那要開炒嘉義了嗎，不對本來就很高」、「別說嘉義市，嘉義、彰化熱鬧的地方也讓你以為是都會市區價」、「雲林60坪以上都1700萬以上，600萬至800萬已經是郊區，前不著村後不著路的地點」。