針對屏東九如大火波及20戶，社會處每戶致贈2萬慰問金。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

針對屏東九如大火波及20戶，社會處每戶致贈2萬慰問金。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東九如鄉巴轆公園對面輪胎廠8日午間發生嚴重火警，除造成1人肢體燙傷送醫，還共波及20間鐵皮屋包含洗車行、倉庫、住家等，九如鄉公所初估，損失至少2、3000萬。對此，屏縣府9日啟動慰問機制，致贈每戶2萬元慰問金。

屏縣府社會處長劉美淑指出，今天提供每戶2萬元的慰問現金，讓受災民眾可及時運用，另已請九如鄉公所協助申請法定的災害安遷救助與急難紓困，並連結民間慈善單位急難救助，共同陪伴受災戶度過難關。

她說，火災第一時間由消防局進行搶救，以救援民眾人身安全為優先，當火勢控制後，需協助的就是受災民眾的生活關懷與協助，民眾遭遇火災，心理的創傷，以及因火災可能造成財產的毀損，面對後續生活的擔心，因此盼透過此次慰問，進行相關服務與網絡資源的連結，協助災民後續生活的重建。

她說，縣長潘孟安已指示各單位盡速協助受災民眾復原重建，而今日消防局同仁也至受災現場進行勘災，以進行後續相關急難救助與民間資源的轉介。

此外，屏東慈濟功德會也在第一時間配合縣府共同進行慰問關懷，密集與縣府保持聯絡，以共同協力陪伴受災民眾，每戶提供1萬元慰問金，並由在地慈濟師兄師姐持續陪伴關懷，以協助受災民眾重建復原。