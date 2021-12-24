「2021屏東聖誕節」異國市集24日宣告開張，現場45個攤位，在聖誕燈飾「光雕－造夢場」前廣場舉辦，屏東縣長潘孟安特別到場主持開張儀式，希望遊客除體會屏東多一度熱情，也能在屏東感受異國風情，縣府也推出期間限定雙層巴士，帶領民眾以不同角度暢遊屏東，首日就吸引許多民眾排隊搭乘。

潘孟安表示，5年來都選在百年歷史的屏東公園舉辦聖誕節活動，今年將一路持續到明年1月2日，接下來還有一系列包括屏東燈節、文化路徑接駁車、農業博覽會等，大家拭目以待。

至於聖誕異國市集從24日至26日每天下午4時至晚上10時舉行，邀集日本、牙買加、埃及、緬甸、馬來西亞、蒙古、奧地利等多國店家販售異國飾品、小物及美食外，此外，更邀請「屏東好物」商家，讓各位用味覺及嗅覺認識屏東。

市集期間，每日晚間6時至9時，獨家推出「聖誕雙層露天巴士」，約每小時一班車，串聯和平、屏東等周邊教會，讓民眾一次欣賞到市區內教會聖誕布置，感受到滿滿的聖誕氣氛，此外，透過雙層巴士比一般公車更高的高度、更開闢的視角來看屏東市的改變，也感受屏東市區聖誕熱鬧氛圍。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，近年受疫情影響，國內旅遊潮盛況空前，因此今年特別打造「夢幻聖誕節」及「聖誕異國市集」，讓大家到屏東遊玩過聖誕時，就能享受到像在國外的浪漫氛圍。