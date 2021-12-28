墓地也被拿來賣！行政執行署屏東分署將於2022年1月4日辦理「聯合拍賣會」，執行官戲稱這次法拍會堪稱夜總會大集合，物件包括座落枋寮公墓的私人墓地1筆，現為空地且產權完整，占地達12坪，一拍底價5萬元，另有3座墳墓座落於萬丹持分土地上，面積逾48坪，三拍底價為51萬2975元。

屏東分署表示，枋寮墓地所有權人因所開設獨資商號，除滯欠營業稅及勞健保費被移送執行，個人名下車輛也因多次行駛於國道卻不繳高速公路通行費，被屏東監理站依據道路交通管理處罰條例開了22張罰單。

加上因開車超速、騎乘機車不戴安全帽、車輛未投保強制汽車責任保險等違規情狀遭開罰後，仍屢屢再犯，顯然視交通管理法規於無物，分署為追回累欠的30萬元欠款，數度通知對方到場清繳未果後，進而扣押工程款並命義務人交出汽機車，惟義務人皆不予理會，不得不拍賣他名下唯一不動產取償。

另外3座墳墓則位於萬丹的2筆土地持分上，義務人因屠狗及持有犬肉，經屏東縣政府以違反動物保護法移送執行。

屏東分署表示，隨著疫情減緩，此次不動產拍賣開放現場投標，拍賣當天下午2點半至3點可投標單，另兼採通訊投標，通訊投標標單應於1月3日前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，當天下午3點於分署拍賣室進行不動產開標。欲觀看不動產開標、投標或競買動產者，仍請全程配戴口罩並配合防疫措施。