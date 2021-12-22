桃園市中壢區東興國中「善興食物銀行」22日啟用，地方仕紳和校內師生一同見證。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中壢區東興國中「善興食物銀行」22日啟用，地方仕紳和校內師生一同見證。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中壢區東興國中「善興食物銀行」22日啟用，地方仕紳和校內師生一同見證。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中壢區東興國中「善興食物銀行」22日啟用，地方仕紳和校內師生一同見證。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中壢區東興國中「善興食物銀行」22日啟用，地方仕紳和校內師生一同見證。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市中壢區東興國中「善興食物銀行」22日啟用，未來將照顧清寒學生基本生活需求，讓東興學子能安心就學，無後顧之憂，校長林祺文也宣布下個月師生將展開為期5天的「東興傳愛 百里健走」活動，從仁海宮出發走訪苗栗、台中、彰化3地的媽祖信仰中心，為慢飛天使募款。

林祺文說，中壢區東興國中學生逾2200餘人，其中經濟弱勢學生也為數不少，學校為了協助經濟弱勢學生及照顧突遭變故的家庭，積極尋求社會資源挹注，在社團法人桃園市MAP美途公益協會與社會各界善心捐助物資下，短短幾個月內就完成設立食物銀行的目標。

「幫助孩子安心就學，實現教育均等的理想！」林祺文說，相信在善興食物銀行成立運作下，學校將能更立即地照顧到清寒學生基本生活需求，讓東興學子能安心就學，無後顧之憂，也希望透過食物銀行，達到永續經營的目標，更幫助學生形塑「共好」價值觀，在社會中落實行善傳愛的信念。

林祺文同時也宣布，明年1月23日校內師生將展開為期5天4夜的「東興傳愛 百里健走」遠征式學習活動，學校老師們將帶領學生走出戶外，挑戰自己的體能與毅力，也抱持「善念」而走，希望能為心路基金會的慢飛天使募款，讓發展遲緩兒受到更多的照顧與關注。

校方指出，師生將從中壢在地媽祖信仰中心仁海宮祈福出發，以雙腳走訪苗栗、台中、彰化三地的媽祖信仰中心，讓學生了解本土信仰文化中所傳遞的善念，並透過身體力行將其實踐於生活之中。