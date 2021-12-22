NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（22）日更新，新增「覺醒之島」、「聖誕島」副本，追加新壺精等內容，同時展開聖誕慶典活動。

亞丁的聖誕節

《天堂2M》今（22）日更新，開放第四個世界副本「覺醒之島」。覺醒之島為同一世界伺服器（01～06）內的繼承者，藉由狩獵競爭者或覺醒BOSS來獲取獎勵的世界副本，於星期一、五晚上22：00～22：30等級55級以上玩家可入場。地圖全區皆為戰鬥區域（Combat ZONE），因PVP行為造成角色死亡時將不會損失經驗值及道具，進行PVP的角色性向值也不會下降。

覺醒之島全區域將會出現覺醒BOSS，在特定時間會依序登場血劍阿卡瑪那夫、真覺醒BOSS。覺醒之島的BOSS將從【南部】→【中央】→【北部】依序越來越強大。參與擊殺覺醒BOSS的所有玩家可獲得覺醒箱（刻印）獎勵，開啟後可獲得下級覺醒藥水（刻印）、名譽勳章、結晶體（刻印）等獎勵。

覺醒之島戰鬥方式

為了即將到來的聖誕節，《天堂2M》也推出了多項慶典活動：

◎【聖誕島慶典】：12/22維護後～12/29維護前，活動期間內開放「聖誕島」副本，聖誕島活動副本提供30級、50級、55級、60級的難度供選擇，每天可以使用2個小時。於聖誕島狩獵時，有機會獲得「聖誕裝飾（活動）」，將「聖誕裝飾（活動）」作為材料，可製作特別的聖誕禮物。

此外，活動期間在指定的日子裡，中午12:00～15:00可透過郵件領取對應的獎勵道具。

【聖誕島慶典】

◎【聖誕的覺醒訓練所】：12/22維護後～1/5維護前，活動期間內，每日中午12:30、晚上20:30開啟覺醒訓練所，狩獵登場的「覺醒騎士團訓練教官」、「覺醒騎士團訓練兵」及BOSS後可領取豐富的獎勵。擊倒最終BOSS「柯克」會100%獲得獎勵「覺醒寶箱（活動）」。

【聖誕的覺醒訓練所】

◎【聖誕的恩寵祝福】：12/22維護後～12/29維護前，活動期間內，血盟等級1～18的所有血盟將套用恩寵充能量15%增加效果。

【聖誕的恩寵祝福】

◎【聖誕夜的禮物】：僅限聖誕夜當天，12/24 09:00～23:59將透過郵件發送紀念聖誕夜的禮物，包含「平安夜高級職業獲取券（6次）（活動）」、「平安夜高級壺精獲取券（6次）（活動）」、「恩寵聖物（活動）」、「祝福的瞬間移動卷軸（刻印）」等獎勵道具。

【聖誕夜的禮物】

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