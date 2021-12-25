國內物價蠢蠢欲動，經濟部昨天配合行政院「物價聯合稽查小組」針對近期已漲價且具指標性的連鎖火鍋店、速食店、特色料理餐廳等品牌業者，展開首波實地稽查作業，查證漲價合理性。

隨著國內疫情趨緩、消費動能回溫，餐飲業者也陸續調漲價格，反映高漲的成本，不過民生餐飲漲價頻傳加劇民眾不安，深怕物價水漲船高。

行政院日前表示，近期民生餐飲業的漲價情形值得注意，因為餐飲業上游所供應的主要蔬果、肉品，未有價格明顯波動，生產端與消費端的價格走勢卻有相當差異，將嚴查是否有哄抬物價情形。

經濟部今天發布新聞稿指出，昨日已展開首波稽查，物價聯合稽查小組由法務部偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等跨部單位共同到現場，了解餐飲業調整價格情形及蒐集相關資訊。

經濟部商業司表示，首波稽查鎖定火鍋、速食店等民眾較有感的餐飲業，稽查範圍涵蓋北中南店家，將請業者提供具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及相關佐證資料，並配合現場稽查，逐一查證業者漲價的合理性。

商業司補充，首波稽查先向業者了解漲價相關資訊，而後會把這些資料帶回研析，判斷漲價的合理性。

經濟部表示，物價聯合稽查小組查證如發現涉有公平交易法第15條聯合行為、第25條欺罔行為或刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，將交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。

經濟部補充，受稽查業者多數表示了解政府穩定物價的做法，不過經歷COVID-19疫情及原物料上漲後，業者考量整體經營，才會調整部分餐點品項價格；受稽查業者也都願配合查核並提供相關資料。（編輯：張均懋）1101225