民眾黨近日針對民進黨將明年預算案逕付二讀的行為批評是「戒嚴時代都沒這麼做」。民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，為此接到前民進黨主席施明德電話，反駁「戒嚴時代何時審過預算？都是照案通過，民眾黨真是亂講。」

柯建銘指出，11月23日國民黨拒絕朝野協商，29日拒審預算，拒絕協商跟拒審預算，這在立院史上是絕無僅有的事情。

柯建銘說，國民黨立院黨團總召費鴻泰還打給他說「為何不先打招呼？有必要搞到這麼極端嗎？」柯建銘回應「你都要致我於死地了，我還不設法自救？」照國民黨這樣的排審速度，審查報告出來已是一月初，到時候開臨時會也沒用。

柯建銘表示，周二院會表決時，國民黨連放在桌上的議案都沒在看，他們自己也提了4個案子，結果來的人還不到一半，國民黨立委還在那邊忙著打卡，連自己的案子都沒在看，直到立法院副院長蔡其昌提醒第二次表決時，才趕緊按反對。

柯建銘指出，國民黨總是用這種極端的方式反對，卻又愛嫁禍給民進黨，其實公投結果出爐後，國民黨主席朱立倫跟費鴻泰自己都要想想「為什麼會這樣」，極端化跟無限上綱，只會自尋死路，擁抱深藍、極端，怎麼會有選票？